Ереван и Лондон подписали программу сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы

В ходе консультаций стороны отметили "значительный потенциал сотрудничества по ряду новых направлений и готовность реализовать достигнутые договоренности"

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Минобороны Армении и Великобритании в Лондоне подписали программу армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

"Начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян представил британским коллегам ситуацию с безопасностью вокруг Армении и шаги армянской стороны, направленные на региональный мир и стабильность, в том числе проект "Перекресток мира", - уточнила пресс-служба. В ходе консультаций обсуждалось "текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества", а также был отмечен "значительный потенциал сотрудничества по ряду новых направлений и готовность реализовать достигнутые договоренности".