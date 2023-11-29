Тайвань назначил нового главу представительства в США

Им стал Юй Далэй

ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь назначила новым руководителем Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство) Юй Далэя (английское имя Александр Юй), который до этого занимал должность представителя Тайваня в ЕС и Бельгии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы администрации.

В документе также указано, что новым представителем Тайваня в ЕС и Бельгии назначен Ли Чунь (английское имя Рой Ли), который с февраля 2023 года занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства острова.

В 2012-2015 годы Юй Далэй работал представителем Тайваня в Женеве, в 2015-2018 годы - в Парагвае. С 2018 по 2021 год возглавлял департамент стран Латинской Америки и Карибского бассейна внешнеполитического ведомства. С июня 2021 года по сентябрь 2023 года был заместителем главы внешнеполитического ведомства Тайваня, после чего возглавил представительство в ЕС и Бельгии.

С июня 2020 года по ноябрь 2023 года главой Тайбэйского экономического и культурного представительства в США была Сяо Мэйцинь. На прошлой неделе заместитель главы администрации Тайваня (фаворит на предстоящих выборах главы администрации от правящей Демократической прогрессивной партии) Лай Циндэ выбрал ее в качестве кандидата на пост замглавы администрации. В тот же день внешнеполитическое ведомство острова заявило, что Сяо Мэйцинь "подала в отставку, отказавшись от должности представителя в США".

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.