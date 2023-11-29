В Иране заявили, что планы США сформировать "Новый Ближний Восток" потерпели крах

Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи отметил, что операция боевиков палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" стала "историческим событием", а ее целью была в том числе и "деамериканизация" региона

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогли воплотить в жизнь планы по созданию "Нового Ближнего Востока" и достичь своих политических целей в регионе. С таким утверждением выступил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Планы США по формированию "Нового Ближнего Востока" провалились: они планировали уничтожить [шиитскую группировку] "Хезболлах", но сейчас она в 10 раз сильнее. Им не удалось поглотить Ирак и Сирию, и им не удалось урегулировать палестинский конфликт в соответствии с интересами узурпаторского режима [Израиля], используя окольное решение на основе лицемерного принципа "двух государств", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Иранский лидер добавил, что операция боевиков палестинского движения ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" стала "историческим событием", а ее целью была в том числе и "деамериканизация" региона. Он указал, что атака ХАМАС изменила характер политики США на Ближнем Востоке. Также Хаменеи выразил надежду на "уничтожение" американского влияния в регионе

19 ноября духовный лидер Ирана призвал исламские страны "хотя бы временно" разорвать отношения с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа. 1 ноября Хаменеи заявил о необходимости остановить экспорт нефти и продовольствия в Израиль. С аналогичным призывом 18 октября выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой.