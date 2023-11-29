В Иране заявили, что мир проигнорировал слова министра Израиля об атомной бомбе

Иранский посол в РФ Казем Джалали отметил, что у изральской стороны нет атомных бомб

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль по существу признался в обладании атомной бомбой, но мировое сообщество никак на это не реагирует. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали, комментируя высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа.

"Один из министров сказал, что если нужно будет, то они сбросят атомную бомбу на Газу. Во-первых, это очень неприглядная угроза. Во-вторых, они говорили, что у них нет атомных бомб. Оказывается, что есть. А почему мировое сообщество не реагирует на эти угрозы?" - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат также задал несколько риторических вопросов о позиции международного сообщества. "Что с нами сделали, сколько санкций ввели против нас? Где МАГАТЭ [в ситуации с Израилем]? Это что не противоречит безопасности? Это ли не обязанность Совета безопасности [ООН] в соответствии с уставом защитить мир и безопасность, почему это не делают? Разве атомной бомбой можно решить палестинский вопрос?" - обратил внимание посол.

5 ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol berama, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже чиновник указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили представители многих стран мира, в том числе западных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова израильского министра "провокационными и абсолютно недопустимыми" и обратила внимание на то, что они подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля и демонстрируют готовность "всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях".