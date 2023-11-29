Bloomberg: президент Израиля планирует поехать на конференцию по климату в ОАЭ

По информации агентства, визит Ицхака Герцога будет непродолжительным, а сама поездка может быть отменена в последний момент, если в вооруженном конфликте с ХАМАС произойдут существенные изменения

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог планирует принять участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, визит Герцога в Дубай, где пройдет конференция, будет непродолжительным, а сама поездка может быть отменена в последний момент, если в вооруженном конфликте с радикальным палестинским движением ХАМАС произойдут существенные изменения. Если визит состоится, он станет первой зарубежной поездкой Герцога с 7 октября, когда движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля.

Как передает агентство Kyodo, премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с израильским президентом на полях COP28. Ожидается, что глава кабмина обратится к Герцогу с просьбой приложить усилия для снижения напряженности вокруг сектора Газа.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии.