Президент Румынии назначил нового начальника Штаба обороны ВС

Пост с 1 декабря займет генерал-лейтенант Влад Георгицэ, заместитель действующего главы Генштаба Даниела Петреску

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Новым начальником Штаба обороны (Генштаба) Вооруженных сил Румынии назначен генерал-лейтенант Влад Георгицэ. Сообщение о подписании соответствующего декрета президентом Клаусом Йоханнисом размещено на сайте администрации главы государства.

"Президент Клаус Йоханнис подписал в среду декрет о назначении на должность начальника Штаба обороны генерал-лейтенанта с тремя звездами Влада Георгицэ из министерства национальной обороны с 1 декабря", - указывается в сообщении.

Также Йоханнис подписал декрет о присвоении Георгицэ звания генерала с четырьмя звездами с 1 декабря.

Георгицэ заменит на этой должности генерала Даниела Петреску. В настоящее время Георгицэ занимает пост заместителя начальника Штаба обороны.