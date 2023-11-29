Суд Литвы оштрафовал жителя Каунаса за призыв к расправе над украинцами и евреями

Ему грозит штраф в размере €1,7 тыс.

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Каунасский участковый суд наказал штрафом жителя города за размещенные в интернете призывы к расправе над украинцами и евреями. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

"За разжигание межнациональной розни и выражение ненависти в отношении той или иной группы людей обвиняемый признан виновным и наказан штрафом в размере €1,7 тыс.", - говорится в сообщении.

В июле житель Каунаса, который в сообщении обозначен лишь инициалами, на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместил текст с призывом к расправе над украинцами и евреями. Автор призыва говорит, что на это его спровоцировали тексты участников дискуссии в интернете. Он признал свою вину и сожалеет о содеянном.

С учетом этих обстоятельств суд уменьшил назначенный ему штраф с €2 250 до €1 700.