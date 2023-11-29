Индия расследует сообщения о срыве властями США подготовки убийства сикхского лидера

Как отметил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, республика серьезно относится к подобной информации

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Индия создала комиссию высокого уровня по расследованию обстоятельств якобы имевшего место заговора с целью убийства одного из лидеров сикхов в США. Как сообщил официальный представитель МИД Ариндам Багчи, республика серьезно относится к подобной информации.

"Индия серьезно относится к таким сообщениям, поскольку они также затрагивают интересы нашей национальной безопасности, и соответствующие ведомства уже изучают этот вопрос", - сказал Багчи, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

"В этом контексте информируем, что 18 ноября 2023 года правительство Индии сформировало следственную комиссию высокого уровня для изучения всех аспектов, относящихся к этому делу", - добавил он. Представитель МИД не сообщил, кто именно вошел в состав комиссии. "Правительство Индии предпримет последующие действия на основе выводов этой комиссии по расследованию", - отметил чиновник.

Багчи также указал, что "в ходе обсуждений с США по двустороннему сотрудничеству в области безопасности американская сторона поделилась некоторыми сведениями, касающимися связей между представителями организованной преступности, торговцами оружием, террористами и так далее".

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

В сентябре Оттава решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в Канаде в связи с предположениями о причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров местной сикхской общины Хардипа Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.