В Венгрии отметили, что кооперация НАТО и Украины требует соблюдения прав нацменьшинств

Будапешт будет следить за этим "настолько внимательно, насколько это возможно", заявил глава МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Пункт о необходимости соблюдения прав национальных меньшинств на Украине включен в программу сотрудничества этой страны с НАТО на 2024 год по настоянию Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимавший участие в Брюсселе в двухдневном совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса.

"В результате настойчивости Венгрии положение о необходимости уважать права национальных меньшинств было включено в программу реформ" на Украине, которая должна приблизить ее к вступлению в НАТО, отметил министр.

"Мы будем следить за этим в предстоящий период настолько внимательно, насколько это возможно, чтобы решить, соответствует ли Украина уровню НАТО", - сказал глава МИД по итогам совещания альянса и заседания Совета НАТО - Украина на уровне министров иностранных дел. Беседа Сийярто с венгерскими журналистами транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу и НАТО до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается от Киева соблюдения прав этнических венгров в области использования родного языка, в том числе для полноценного обучения в местных школах и вузах. Венгрия считает, что эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми начиная с 2015 года.