Блинкен надеется на скорое одобрение Конгрессом помощи для Украины

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется на одобрение Конгрессом помощи для Украины в течение ближайших недель.

"США рассчитывают на дополнительное финансирование Украины, которое предложил [президент Джо] Байден, будет одобрено Конгрессом в ближайшие недели", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.