Посол в РФ заявил, что Израиль старается освободить всех заложников

Израильская сторона контактирует с МИД РФ по этому вопросу, отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона прилагает усилия для освобождения всех заложников ХАМАС в секторе Газа, включая граждан РФ, постоянно контактирует с российским дипведомством по этому вопросу. Об этом заявил журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ по всем вопросам, связанным с конфликтом, включая вопрос заложников", - указал дипломат. Он отметил, что израильская сторона стремится освободить всех заложников, включая россиян.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь. В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.

В среду член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить несколько других россиян в знак признательности президенту России Владимиру Путину.