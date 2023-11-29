Блинкен заявил о продолжении деятельности ОБСЕ в Европе

Госсекретарь США подчеркнул, что участники решительно настроены на укрепление безопасности в регионе, несмотря на "неослабевающие усилия" России по подрыву работы организации

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжат свою работу в Европе, несмотря на конфликт России и Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран НАТО.

"Сегодня вечером я отправлюсь на встречу министров [иностранных дел] ОБСЕ в Скопье. Несмотря на грубые нарушения со стороны России каждого основного принципа Хельсинского Заключительного акта, ее неослабевающие усилия по подрыву работы ОБСЕ, 50 других стран-участниц продемонстрировали свою решимость продолжать выполнять свою задачу и укреплять безопасность в Европе", - указал он. Блинкен добавил, что государства организации продолжат придерживаться данного курса на предстоящей встрече в столице Северной Македонии.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", заявил, что российская делегация примет участие в во встрече в Северной Македонии, если Болгария откроет для нее свое воздушное пространство. Посол России Элеонора Митрофанова сказала ТАСС, что такое разрешение получено.

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с председательствующим государством. Три страны Балтии и Украина решили встречу бойкотировать.