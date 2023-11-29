Секретарь кабмина Израиля опроверг сообщения о возможном длительном перемирии в Газе

Йоси Фукс назвал ложными сообщения о том, что обсуждается окончание войны против ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Секретарь кабинета министров Израиля Йоси Фукс назвал ложными любые сообщения о том, что обсуждается возможная сделка по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на продолжительное прекращение огня или окончание войны против движения ХАМАС в палестинском анклаве.

"Любые новости о сделке по освобождению заложников, которая приведет к окончанию войны или продолжительному прекращения огня, - фейковые новости", - написал Фукс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).