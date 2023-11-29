Сенат Румынии санкционировал уголовное преследование бывшего премьер-министра

Флорину Кыцу вменяют в вину закупку в период пандемии чрезмерного количества вакцин

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Румынии удовлетворил запрос Национального управления по борьбе с коррупцией о возбуждении уголовного преследования в отношении бывшего премьер-министра, ныне сенатора (Национал-либеральная партия) Флорина Кыцу, которому вменяется в вину закупка в период пандемии чрезмерного количества вакцин.

Выступая на заседании, Кыцу заявил, что выполнял обязанности премьер-министра "в соответствии с законодательством Румынии".

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на возбуждение уголовного преследования по этому же делу бывших министров здравоохранения Влада Войкулеску и Иоаны Михэилэ ("Союз за спасение Румынии").

23 ноября антикоррупционное ведомство сообщило, что генеральному прокурору был передан реферат дела для обращения к президенту Румынии и спикеру Сената "с целью подготовки ходатайства об уголовном преследовании трех лиц, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями". Следователи считают, что три чиновника одобрили в период пандемии закупку намного большего количества вакцин, чем было необходимо, нанеся ущерб госбюджету в €1 млрд.

Флорин Кыцу занимал посты премьер-министра в период 23 декабря 2020 года - 25 ноября 2021 года, спикера Сената - 23 ноября 2021 года - 29 июня 2022 года, лидера НЛП - 25 сентября 2021 года - 2 апреля 2022 года. Влад Войкулеску был министром здравоохранения в период 23 декабря 2020 года - 14 апреля 2021 года, а Иоана Михэилэ - 21 апреля 2021 - 8 сентября 2021 года.