По данным движения, в шестую группу палестинцев, которых планируют обменять на израильских заложников, вошли 15 женщин и 15 несовершеннолетних

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список из 30 имен заключенных, подлежащих освобождению из израильских тюрем 29 ноября в рамках сделки с Израилем по обмену удерживаемыми лицами.

Согласно опубликованному в официальном Telegram-канале движения заявлению, в шестую группу палестинцев, которых планируется обменять на израильских заложников, вошли 15 женщин и 15 несовершеннолетних.

27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно вплоть до 30 ноября в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.