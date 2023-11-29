Аббас призвал провести международную конференцию для защиты палестинского народа

Президент Палестины отметил, что "сектор Газа находится под экзистенциальной угрозой, его гражданское население сталкивается с преднамеренными и систематическими нападениями"

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с призывом провести международную конференцию по миру на Ближнем Востоке, чтобы защитить права палестинцев. С таким обращением он выступил по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"Сектор Газа находится под экзистенциальной угрозой, его гражданское население сталкивается с преднамеренными и систематическими нападениями. Мы призываем положить конец молчаливой аннексии, поселенческой практике и расовой дискриминации на всей оккупированной палестинской территории", - привело палестинское агентство WAFA заявление Аббаса. "Пришло время провести международную мирную конференцию, навязать международную волю и признать право нашего народа на существование", - призвал Аббас.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября. Он был учрежден Генассамблеей ООН 2 декабря 1977 года. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима.