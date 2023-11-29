DPA: ФРГ хочет оснастить 15 истребителей средствами радиоэлектронной борьбы

Дополнительное оборудование обойдется в €380 млн

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Оборонный комитет германского парламента утвердил выделение средств для оснащения истребителей Бундесвера средствами ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило агентство DPA.

Этот проект предстоит еще утвердить Бундестагу и Бундесрату. Когда это может произойти, не сообщается.

Модернизацию пройдут 15 истребителей Eurofighter. Дополнительное оборудование обойдется в €380 млн. Оно будет предназначено "для создания помех и подавления вражеских позиций ПВО", говорится в материале.