Главы Финляндии и Польши не обсуждали военное сотрудничество из-за проблем на границе с РФ

Варшава направит военных советников в ответ на запрос Хельсинки "о поддержке союзника", передает Reuters со ссылкой на руководителя польского Бюро нацбезопасности Яцека Севера

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё и его польский коллега Анджей Дуда не обсуждали во время встречи в Варшаве возможность военного сотрудничества в связи с ситуацией на российско-финской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию финского лидера.

Агентство не приводит никаких деталей. Встреча глав стран прошла 20 ноября.

Как отмечает Reuters, накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Польша направляет в Финляндию "группу военных советников" в ответ на "официальный запрос о поддержке союзника".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что усиление охраны границы Финляндии с Россией не обосновано, поскольку РФ не создает угрозу республике. По его словам, такие действия, напротив, могут привести к напряженности.