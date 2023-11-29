МИД Израиля заявил о намерении свести счеты с Катаром за поддержку ХАМАС

По возвращения похищенных граждан израильское правительство "придет за ответами", сказал замгендиректора внешнеполитического ведомства Йош Зарка

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен свести счеты с Катаром за его поддержку движения ХАМАС после завершения посреднической роли эмирата в реализации соглашения о возвращении заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Йош Зарка в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ".

"Мы сведем счеты с Катаром, который сыграл роль во всем, что связано с укреплением ХАМАС и легитимизацией его деятельность. Он (Катар - прим. ТАСС) нам (Израилю - прим. ТАСС) нужен в вопросе [возвращения] похищенных, но, когда этот процесс завершится, мы придем к ним за ответами", - сказал Зарка.

"Мы будем всячески преследовать всех, кто был на стороне ХАМАС, и всех, кто сейчас на его стороне", - добавил заместитель генерального директора израильского МИД.