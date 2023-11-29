Спецслужба ФРГ заявила о росте угрозы терактов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг заявил, что степень угрозы в Германии "выше, чем была на протяжении длительного времени"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Угроза совершения терактов в Германии выросла после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (выполняет функции контрразведки) Томас Хальденванг.

"Значительно выросла угроза возможных терактов против частных лиц и еврейских учреждений, а также против Запада в целом", - приводит агентство DPA слова Хальденванга. По его данным, степень угрозы в Германии "выше, чем была на протяжении длительного времени".

Более 3 000 правонарушений было зарегистрировано в Германии с октября в связи с палестино-израильским конфликтом. В первую очередь речь идет о проявлении ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии стражам порядка и насилии. 8 октября канцлер Олаф Шольц заявил о решении тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории ФРГ.