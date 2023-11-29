Хуситы позволили членам экипажа судна Galaxy Leader связаться с семьями

Как отметил представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям, с членами экипажа обращались в соответствии с исламскими моральными ценностями и гуманитарными нормами

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) позволило членам экипажа захваченного в Аденском заливе судна Galaxy Leader связаться с их семьями. Об этом сообщил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"С [членами] экипажа задержанного израильского корабля обращались в соответствии с исламскими моральными ценностями и гуманитарными нормами, им также разрешили связаться с семьями", - приводятся выдержки из его заявления в Telegram-канале армейской пресс-службы хуситов.

Хуситы, напомнил Салям, ранее предупреждали, что "израильские суда или суда, сотрудничающие с противником (Израилем - прим. ТАСС), станут [объектами] нападения из-за жестокой агрессии и несправедливой осады сектора Газа". Он добавил, что захват судна Galaxy Leader был совершен "в знак солидарности с народом и сопротивлением [сектора] Газа".

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.

4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории.