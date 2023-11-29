Оппозиция в Молдавии призвала привлечь профессионалов для вывода страны из кризиса

Представители партии "Шанс" считают, что в противном случае президент республики Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности должны подать в отставку

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная молдавская партия "Шанс" призвала президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности (ПДС) привлечь профессионалов в правительство, чтобы преодолеть кризис в экономике, или подать в отставку.

"Экономика Молдавии погрузилась в рецессию. Растут только цены и долги. В финансовом секторе - полный провал. Сегодня страна просто живет за счет кредитов. Цифры говорят о том, что внутренних поступлений не хватает, а долговые обязательства выполнять надо, и они растут. <...> Правительство Майи Санду продолжает углублять экономическую пропасть, в которую погрузилась Молдавия. Нужно привлечь профессионалов и улучшить финансовый контроль, разработать сбалансированный бюджет, предотвратить ненужные займы и развивать свою экономику. А если власти это не под силу, она должна немедленно уйти", - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале. Его авторы обратили внимание на высокие темпы заимствований, рекордный дефицит бюджета, отсутствие показателей экономического роста.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, подскочили цены на продовольствие, товары и услуги.

В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.