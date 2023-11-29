Потеря места России в ОЗХО и освобождение Артемовского. Главные события 29 ноября

Потеря места России в ОЗХО

Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Страна набрала 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в организации получили Литва, Польша и Украина.

Освобождение Артемовского

Вооруженные силы России oсвободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Территорию взяли под контроль при поддержке авиации и огня aртиллерии, отметили в ведомстве.

Приговор для экс-бойца ЧВК "Вагнер" в Казахстане

Гражданина Казахстана приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Причиной стало участие в военных действиях на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер". Также у осуждненного конфисковали деньги, полученные в качестве наемника.

Заочный арест Джамалы

Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России. Также ее объявили в международный розыск. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре Москвы.

Запрет на увольнение одиноких родителей с детьми до 16 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких матерей с детьми до 16 лет и других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без матерей. Авторы инициативы отметили, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью развивать комплексный подход к решению социально значимых проблем.