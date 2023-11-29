Литва предложила ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе

Глава литовского МВД Агне Билотайте утверждает, что международная общественность "не может мириться со злоупотреблениями каналами Интерпола для преследования в политических целях как своих граждан, так и граждан других стран"

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Литва предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Об этом на проходящей в Вене 91-й сессии Генеральной ассамблеи организации заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Интерпол должен сделать все возможное, чтобы такие недемократические государства, как Россия или Белоруссия, не пользовались членством в организации в своих политических целях", - приводятся в сообщении МВД Литвы слова министра. Она утверждала, что международная общественность "не может мириться со злоупотреблениями каналами Интерпола для преследования в политических целях как своих граждан, так и граждан других стран".

Ранее президент Интерпола Ахмед Насер ар-Раиси заявил в интервью ТАСС, что организация поддерживает связь с российской полицией, и Россия важна для деятельности Интерпола, как и другие члены.

В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, которых российская сторона считает причастными к незаконному приговору гражданам РФ по делу о январских событиях 1991 года. Были приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

В декабре 2022 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что участвовавшим в процессе над россиянами судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора о лишении свободы граждан Российской Федерации.

В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время беспорядков в январе 1991 года в Вильнюсе на фоне борьбы сторонников и противников независимости республики, когда были убиты 14 человек и более 700 пострадали.