Париж планирует заключить соглашение о гарантиях Киеву к началу 2024 года

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила, что документ будет охватывать широкий спектр вопросов, в том числе долгосрочную военную помощь, а также касаться гуманитарных вопросов и участия в восстановлении Украины

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Париж рассчитывает завершить переговоры по предоставлению гарантий безопасности Киеву к началу 2024 года. Об этом заявила на пресс-брифинге официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

"Мы продолжаем подготовку договоренностей по гарантиям безопасности с нашими украинскими партнерами, чтобы к концу этого или началу следующего года такое соглашение было заключено", - сказала Лежандр.

По ее словам, соглашение будет охватывать широкий спектр вопросов, в том числе долгосрочную военную помощь, а также касаться гуманитарных вопросов и участия в восстановлении Украины.