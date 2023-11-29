Аэропорт Эрджан на севере Кипра оказался обесточенным

Руководство страны не исключает диверсию

НИКОСИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Эрджан на севере Кипра приостановил в среду на несколько часов свою работу из-за того, что была прервана подача электричества. Как заявил журналистам министр транспорта в правительстве самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, власти выясняют причины происшествия, не исключая при этом вероятность совершения диверсии.

"Это техническая неисправность или спланированная диверсия?", - задал он вопрос. "Мы займемся расследованием, я поручил своей команде приступить к работе", - добавил Арыклы, который в момент инцидента сам находился в аэропорту. В настоящее время работа воздушной гавани восстановлена.

По данным местных властей, проблемы с электричеством возникли в диспетчерской вышке. Все радары движения воздушного транспорта, а также метеорологические радиолокаторы на время вышли из строя, из-за чего самолеты не могли ни приземляться, ни взлетать. Причем, по неизвестным причинам не заработали резервные генераторы. Были отменены рейсы из Анкары, Аданы и Антальи, нескольким воздушным судам, вылетевшим в Эрджан, пришлось вернуться назад. В Эрджане застрял премьер-министр самопровозглашенной ТРСК Юнал Юстель, который должен был вылететь в Анкару с рабочим визитом.

Аэропорт Эрджан расположен в 17 км к востоку от Никосии. Это единственный аэропорт для пассажирских самолетов на севере Кипра. Поскольку ТРСК признает лишь одна Анкара, то прямые полеты выполняются исключительно с территории Турции. В июле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия нового современного аэровокзального комплекса Эрджан.