Парламент Бразилии выполнил последнее требование для вступления Боливии в Mercosur

Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву за помощь и назвал событие "исторической вехой в латиноамериканской интеграции"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Бразилии одобрила вступление Боливии в Южноамериканский общий рынок (Mercosur), устранив последнее препятствие на пути присоединения к блоку. Об этом сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

"Сенат Бразилии одобрил вступление Боливии в Mercosur. Мы благодарим сенаторов за завершение этого процесса и поздравляем президента [Боливии] Луиса Арсе и всю Боливию с тем, что они присоединились к нам в Mercosur", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Арсе поблагодарил Лулу да Силву за помощь и назвал событие "исторической вехой в латиноамериканской интеграции".

Боливия начала процесс вхождения в Mercosur в 2012 году. Протокол о ее присоединении был подписан в 2015 году и требовал ратификации парламентами всех стран-участниц. Бразилия оставалась последней страной, не сделавшей это.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020-м и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.