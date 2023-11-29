Катар заявил, что оптимистично настроен насчет возможности продлить перемирие в Газе

Как отметил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, государство рассчитывает, что сможет поделиться хорошими новостями

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Катар оптимистично настроен относительно возможности продлить гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил телекомпании CNN официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы надеемся, что в течение нескольких часов будет освобождена финальная группа [заложников] и что мы также сможем объявить о продлении [перемирия]", - сказал он. По словам чиновника, Катар настроен "очень оптимистично" и рассчитывает, что "сможет поделиться сегодня хорошими новостями".

Он добавил, что возможность освобождения израильских мужчин и солдат ЦАХАЛ еще обсуждается. "Мы отдали приоритет тем, кто подвергается наибольшей опасности, а именно женщинам и детям. Мы идем к тому, чтобы освободить и мужчин из числа мирных граждан, а затем приступить к более длительным переговорам в отношении солдат ЦАХАЛ", - объяснил Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.