Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу по завершении текущей гуманитарной паузы. Это намерение подтвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"За последнюю неделю мы добились огромного успеха - возвращения многих десятков наших похищенных. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это - однозначно да", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.