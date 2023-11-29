Армия Израиля проверяет информацию о возможной гибели трех заложников в Газе

В ЦАХАЛ возложили всю ответственность за жизни и безопасность похищенных на палестинскую радикальную группировку ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израильские военные проверяют информацию о возможной гибели трех заложников в секторе Газа и возлагают всю ответственность за жизни и безопасность похищенных на палестинскую радикальную группировку ХАМАС. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Террористическая организация ХАМАС продолжает действовать жестоким и бесчеловечным образом. Представители Армии обороны Израиля поговорили с членами семьи Бибас, проинформировали их о публикации [о возможной гибели их родных] и сопровождают их в настоящий момент. Армия обороны Израиля проверяет достоверность этой информации", - говорится в сообщении.

Ранее боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Касама" выступило с утверждением о гибели трех израильских заложников, добавив, что это якобы произошло "в результате прошлого удара по сектору Газа".