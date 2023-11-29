СМИ: подозреваемый в убийстве россиянок в Бодруме вернулся с сыном в Литву

Как сообщила газета Sabah, мужчина служит по контракту в Вооруженных силах Литвы

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух россиянок в Бодруме, после преступления покинул Турцию и улетел в Литву. Такие данные сообщила газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы.

После преступления мужчина вместе с пятилетним сыном, которого забрал у убитой, переночевал в гостинице в Бодруме и добрался до Анкары. 24 ноября рейсом из столичного аэропорта он вместе с ребенком через Францию улетел в Литву. Часть пути они преодолели на машине убитой.

Sabah также сообщает, что подозреваемый служит по контракту в Вооруженных силах Литвы.

Тела проживавшей в Бодруме и занимавшейся недвижимостью 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери были обнаружены 28 ноября. Как сообщал телеканал A Haber, родственники россиянок не смогли установить связь с ними 23 ноября, в тот же день отправились к ним домой, обнаружили там следы крови и сообщили об этом в полицию. Правоохранители по записям, сделанным камерами наблюдения, отследили машину, отъезжавшую от дома Двизовой, и в результате поисков во второй половине дня во вторник обнаружили у обочины дороги в районе Ичмелер два тела, которые были завернуты в простыни и обвязаны веревками.

Sabah пишет, что на теле Ирины Двизовой обнаружено три пулевых отверстия, два - на теле ее дочери. На месте преступления найдены стреляные гильзы. Само оружие подозреваемый, который является бывшим супругом Двизовой, выбросил в мусорный контейнер. Издание утверждает, что у погибшей были разногласия с бывшим мужем по вопросу опеки над совместным ребенком. В 2022 году в отношении экс-супруга был выдан запретительный судебный приказ в контексте спора об опеке, а в дальнейшем последовали другие ограничительные меры.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее в среду сообщили, что проверяют информацию СМИ об убийстве двух россиянок и находятся в контакте с местными правоохранительными органами.