Избранный лидер Аргентины уведомил США о своей позиции по БРИКС

Хавьер Милей заявил о приверженности союзу с Вашингтоном, еврейским государством и западными странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей на встрече с американскими чиновниками в Вашингтоне сообщил им о своей позиции относительно участия страны в БРИКС.

"Мы вновь заявили о нашей приверженности союзу с США, Израилем и Западом. Мы показали нашу ясную и решительную позицию в том, что касается конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, а также нашу позицию по конфликту между Украиной и Россией и БРИКС", - сказал Милей в эфире радиостанции Continental. Избранный глава государства не уточнил, в чем заключается его позиция.

Во вторник Милей встретился в Вашингтоне с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуаном Гонсалесом и помощником госсекретаря США по делам Западного полушария Брайаном Николсом.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Его советник по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменения позиции. 25 ноября телеканал TN со ссылкой на источники в коалиции сообщил, что команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС с неактивным участием в работе группы.