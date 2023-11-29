МИД Франции заявил, что визит Лаврова в Скопье связан с работой в ОБСЕ

Поездка министра иностранных дел России на заседание СМИД ОБСЕ не говорит об изменении отношения Запада к Москве, отметили в ведомстве

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье не говорит об изменении отношения Запада к Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

"Россия по-прежнему является членом ОБСЕ, как и ряда других организаций, в работе которых она участвует", - сказала Лежандр, отвечая в ходе брифинга на вопрос, означает ли присутствие Лаврова на встрече в Скопье отход Запада от попыток изоляции Москвы. "Я не думаю, что присутствие министра Лаврова позволяет сделать вывод о выходе России из изоляции", - отметила она.

При этом Лежандр утверждала, что значительная часть членов ОБСЕ осуждает действия России на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие страны подали запросы на проведение двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД в Северной Македонии.