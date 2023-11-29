ВОЗ заявила о необходимости устойчивого прекращения огня в Газе для доставки помощи

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к "освобождению оставшихся заложников"

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к достижению устойчивого прекращения огня в секторе Газа, чтобы можно было продолжить поставки медицинских материалов и лекарств, в которых нуждается население. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сообщил, что за первые три дня паузы в боевых действиях на склад ВОЗ были доставлены лекарства и медицинские материалы, включая одноразовые шприцы, жидкости для внутривенного вливания и хирургические принадлежности. "Этого достаточно, чтобы оказать помощь примерно 90 тыс. человек. Однако необходимо гораздо больше", - сказал Гебрейесус.

"Мы продолжаем призывать к устойчивому прекращению огня, чтобы можно было продолжать доставлять помощь и положить конец страданиям гражданского населения", - подчеркнул глава ВОЗ. Он призвал также к "освобождению оставшихся заложников", подчеркнув, что "те, кто все еще удерживается, должны получить медицинскую помощь, в которой нуждаются".

В настоящий момент "наибольшую обеспокоенность" у ВОЗ вызывает состояние системы здравоохранения в секторе Газа, нуждающейся в поддержке. Лишь 15 из 36 больниц анклава функционируют, однако они переполнены. На севере сектора Газа из 25 больниц работают только три, да и то только на "базовом уровне". Они испытывают "нехватку топлива, воды и продовольствия", резюмировал Гебрейесус.