WP: в отношениях США и Китая наступила "тактическая пауза"

Как считает обозреватель газеты Дэвид Игнейшес, председатель КНР Си Цзиньпин в настоящее время "может накапливать силу для следующих раундов"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Политический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес охарактеризовал нынешнее состояние отношений США и Китая как "тактическую паузу" по итогам встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

"Предеседатель КНР Си Цзиньпин использовал слово "клинч" (техника сдерживания противника в единоборствах, когда боец вплотную прижимается к сопернику и обхватывает его руками - прим. ТАСС), чтобы охарактеризовать состояние китайско-американских отношений, согласно докладам разведки, описанным американскими чиновниками. И это, вероятно, верная характеристика текущего положения двух сверхдержав - тактическая пауза, которая может перерасти в затяжное соперничество", - написал Игнейшес.

Как считает обозреватель, китайский лидер в настоящее время "может накапливать силу для следующих раундов". "Вместо того, чтобы преждевременно выбить себя из игры, Китай, похоже, берет паузу на несколько раундов, чтобы восстановить силы", - полагает он. Игнейшес утверждает, что Пекин хочет, чтобы Вашингтон тоже воспользовался этой паузой. Со ссылкой на разведданные он отмечает, что для председателя КНР важно "держать поближе к себе своего американского оппонента".

По мнению Игнейшеса, переговоры двух лидеров принесли "скромные результаты". "Основная ценность встречи в Сан-Франциско заключается в том, что она позволила удержать долгоиграющий поединок между США и Китаем в пределах ринга - с более четкими консультациями по поводу правил", - заключил обозреватель.

15 ноября Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Переговоры, продлившиеся четыре часа, стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.

Вашингтон назвал прошедшие переговоры "откровенными и конструктивными". Си Цзиньпин же выразил уверенность в успешном взаимодействии с Соединенными Штатами на предстоящем этапе. В то же время, как прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И, "светлое будущее" отношений между двумя странами прежде всего будет зависеть от взаимного доброжелательного настроя.