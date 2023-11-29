Сербия и Казахстан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул, что "дружеские отношения, которые развиваются между двумя странами, являются отличной предпосылкой для реализации совместных проектов в различных сферах"

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу подписали в Белграде соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

"Вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич встретился сегодня с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. В ходе встречи было подписано Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Республикой Сербия и Республикой Казахстан", - отмечается в заявлении.

"Министр Нуртлеу поблагодарил министра Вучевича за гостеприимство и возможность обсудить темы, важные для сотрудничества двух стран. Он с гордостью отметил, что является первым казахстанским министром, посетившим с официальным визитом Республику Сербия", - отметили в сербском минобороны.

Глава МИД Казахстана также подчеркнул, что "дружеские отношения, которые развиваются между двумя странами, являются отличной предпосылкой для реализации совместных проектов в различных сферах, а сотрудничество в сфере обороны дополнительно укрепит всесторонние отношения между двумя государствами".

В ходе своего визита в Сербию министр иностранных дел Казахстана провел встречу со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем, в ходе которой собеседники согласились с тем, что две страны "твердо привержены дальнейшему развитию, совершенствованию и углублению всестороннего сотрудничества".

Глава казахстанского МИД также провел встречи с министром культуры Сербии Майей Гойкович и министром спорта Зораном Гайичем, в ходе которых были подписаны Меморандум о взаимопонимании в области культуры между Министерством культуры Сербии и Министерством культуры и информации Казахстана, а также Меморандум о взаимопонимании в области спорта.