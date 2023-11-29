Талибы заявили, что посольство Афганистана в Индии продолжает работу

Корреспонденту ТАСС пока не удалось связаться с диппредставительством радикального движения в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД в правительстве радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что сообщения о закрытии посольства Афганистана в Нью-Дели не соответствуют действительности. Как сказал Станикзай журналистам, посольство и консульства Афганистана в Индии находятся в контакте с его министерством.

"Заявление некоего дипломата по имени Наеми о том, что посольство закрыто и услуги не предоставляются, является ложным", - приводит слова Станикзая афганское информационное агентство Khaama Press.

"Наши консульства в Мумбаи и Хайдарабаде работают. Я поговорил с ними, и они вновь открыли посольство", - утверждает он.

Эти заявления противоречат официальному сообщению самого посольства о полном прекращении своей работы с 23 ноября из-за сложностей, "создаваемых правительством Индии". Как ранее сообщило диппредставительство на своей странице в социальной сети X, дипломаты, назначенные правительством Афганистана до прихода к власти движения "Талибан" и не признающие новое правительство, покинули Индию и находятся в третьих странах, они просили Индию продлить их дипломатические визы, но не получили положительного ответа. В заявлении посольства уточняется, что в Нью-Дели остаются "дипломаты, связанные с "Талибан", численность которых не называется.

Корреспонденту ТАСС связаться с посольством Афганистана в Нью-Дели пока не удалось - телефон диппредставительства не отвечает.