Латвия пока не намерена закрывать границу с РФ и Белоруссией

В настоящее время таких планов у властей нет, заявил глава МВД Рихард Козловскис

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Латвия в настоящее время не планирует полное (по примеру Финляндии) закрытие границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил глава МВД балтийской республики Рихард Козловскис.

По его словам, ответственные инстанции Латвии внимательно следят за динамикой потоков нелегальной миграции.

"Если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет", - сказал он агентству LETA.

Министр отметил, что сейчас он смотрит на ситуацию с осторожным оптимизмом, так как на границе Латвии число нелегальных мигрантов постепенно сокращается. Во вторник, по данным МВД, не было зафиксировано ни одного случая нарушения границы.