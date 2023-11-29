Глава МИД Китая потребовал полностью прекратить ведение огня в секторе Газа

Ван И надеется на скоординированные действия международного сообщества по урегулированию конфликта

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Китай настаивает на полном и незамедлительном прекращении огня в секторе Газа, а также надеется на скоординированные действия международного сообщества по урегулированию этого конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Прежде всего мы должны с максимальной оперативностью оказать содействие прекращению огня, - подчеркнул он на заседании по Ближнему Востоку в Совете Безопасности ООН. - Затягивание боевых действий приведет лишь к новым смертям и разрушениям в секторе Газа".

Ван И отметил, что неурегулированная проблема может распространиться на весь регион, а силовые методы - это "не выход из положения". "Ответ насилием на насилие лишь усугубит ненависть и усилит антагонизм", - добавил он.

По словам главы МИД КНР, Пекин надеется, что недавно наступившее перемирие в палестино-израильском конфликте не станет "передышкой перед новым наступлением" и в ближайшее время последуют "дипломатические шаги, нацеленные на полное прекращение огня". "Мы призываем все заинтересованные стороны объединить усилия для достижения общей цели - прекращения боевых действий в Газе", - уточнил он.