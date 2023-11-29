США предъявили обвинения гражданину Индии по делу о подготовке убийства сикхского лидера

Каждый пункт обвинения предполагает до 10 лет тюремного заключения, отметили в Минюсте США

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предъявили обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к якобы имевшему место заговору с целью убийства сикхского сепаратиста в США, сообщила пресс-служба Минюста страны.

Как указывает Минюст США, обвиняемый был задержан в Чехии 30 июня. По версии американского гособвинения, 52-летний Гупта в сговоре с неназванным индийским чиновником вступили в сговор с целью подготовки убийства лидера сикхской общины в США. В частности, утверждает Минюст США, Гупта предложил $100 тыс. за убийство сикхского лидера и передал через посредника $15 тыс. в качестве аванса предполагаемому исполнителю покушения, которым выступил сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США под прикрытием.

Гупте предъявлено обвинение в убийстве по найму и преступном сговоре с той же целью. Каждый пункт обвинения предполагает до 10 лет тюремного заключения.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

В сентябре Оттава решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в Канаде в связи с предположениями о причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров местной сикхской общины Хардипа Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.