США обеспокоены резким всплеском насилия на Западном берегу реки Иордан

Постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что причастных к нападениям необходимо привлечь к ответственности

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен резким всплеском насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы всерьез обеспокоены резким ростом насилия со стороны экстремистски настроенных израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу", - сказала она, отметив, что причастных к нападениям необходимо привлечь к ответственности. "Мы также решительно против расширения поселений на Западном берегу", - добавила Томас-Гринфилд.

Постпред также выразила надежду на продление перемирия в зоне израильско-палестинского конфликта и заявила, что США опасаются, что он может распространиться за пределы сектора Газа. "В частности, США не хотят конфликта в Ливане, эскалация там будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности, а также для благополучия ливанского населения", - сказала Томас-Гринфилд.