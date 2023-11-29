В КНР считают красной чертой насилие в отношении палестинцев в Газе

Как уточнил министр иностранных дел Китая Ван И, какие бы то ни было нарушения гуманитарного права достойны осуждения

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Китайские власти считают абсолютно неприемлемыми кардинальные меры Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа и выступают против их насильственного переселения. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны принять более практичные и энергичные меры для защиты гражданского населения, защитить его в условиях вооруженного конфликта, это [насилие в отношении мирных жителей] - красная черта в международном праве, - сказал он на заседании по Ближнему Востоку в Совете Безопасности (СБ) ООН. - Любое насилие и нападение на мирных жителей неприемлемы".

Как уточнил Ван И, какие бы то ни было нарушения гуманитарного права достойны осуждения. "Мы против коллективных карательных мер в отношении жителей Газы, против переселения палестинцев силой", - подчеркнул он.

Китайский дипломат также потребовал незамедлительно освободить насильственно удерживаемых лиц в зоне конфликта и следовать резолюциям СБ ООН. "Требуется устранить препятствия на пути доставки необходимых гуманитарных грузов, создать условия для безопасной работы гуманитарных организаций", - добавил Ван И.

О правах Палестины

Восстановление мира на Ближнем Востоке невозможно без учета прав Палестины на государственность, поэтому любые договоренности об урегулировании конфликта с Израилем должны учитывать интересы палестинцев, заявил Ван И.

"Справедливость палестинского вопроса заключается в том, что принцип "два государства для двух народов" незаменим. Только при его всестороннем соблюдении можно добиться мира на Ближнем Востоке, - подчеркнул китайский дипломат на заседании по Ближнему Востоку в Совете Безопасности (СБ) ООН. - Права палестинского народа на государственность, существование и возвращение [на собственные земли] долгое время игнорировались - в этом и заключается суть потрясений, которые не прекращаются в отношениях между Палестиной и Израилем".

Ван И добавил, что Пекин призывает запустить многосторонний процесс урегулирования и настаивает на проведении мирной конференции. "Мы поддерживаем официальное членство Палестины в СБ ООН, <...> любые договоренности, касающиеся будущего и судьбы Палестины, должны в полной мере отражать волю палестинского народа и учитывать рациональный характер в отношениях между странами региона", - подытожил глава МИД.