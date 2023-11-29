Киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры до 29 января

Как сообщило издание "Общественное", защита митрополита настаивала на отводе судьи по причине проведения им судебного заседания во время действия воздушной тревоги

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Киевский районный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу до 29 января. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Решение вынес Печерский районный суд Киева. Отмечается, что защита митрополита настаивала на отводе судьи по причине проведения им судебного заседания во время действия воздушной тревоги. Суд ходатайство защиты не удовлетворил.

Адвокат митрополита Павла Никита Чекман комментируя решение суда украинскому изданию "Страна" подчеркнул, что наместнику Киево-Печерской Лавры разрешено выезжать за пределы поселка Вороньков под Киевом, но с разрешение следователя.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России 1 апреля - на следующий день после разрыва властями договора об аренде монастыря с УПЦ. Иерарх был отправлен под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям. После этого суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен. Прокуратура не согласилась с этой суммой и подала апелляцию с просьбой ее увеличить почти в два раза.

Тем не менее еще до рассмотрения апелляции залог был внесен, 7 августа митрополита освободили из-под стражи. При этом 11 августа Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца действие наложенных на митрополита ограничений. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.