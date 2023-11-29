Глава МИД Турции заявил о необходимости решить вопрос создания независимой Палестины

Анкара пытается добиться от международного сообщества выполнения "правовых и моральных" обязательств, утверждает Хакан Фидан

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Необходимо начать заниматься созданием подлинно независимой Палестины параллельно с решением оперативных проблем в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции на полях заседания Совета Безопасности ООН, которую транслировал телеканал TRT.

"Мы ведем интенсивную работу, чтобы добиться от международного сообщества выполнения его обязательств, как правовых, так и моральных. Это важно, потому что в отсутствие моральных ориентиров мы как человечество потеряем свой путь. Мы, участники международного сообщества, должны решать эту проблему на всех уровнях - политическом и гуманитарном", - сказал он.

Фидан заявил о "необходимости срочно добиться прекращения огня". "Нам также нужно срочное содействие в доставке гуманитарной помощи [в Газу]. Но параллельно с этим мы должны начать решать корень существующей проблемы - заниматься урегулированием на базе [принципа создания] двух государств", - указал министр.