Имран Хан отказался баллотироваться на выборах лидера партии ДЗС

На пост председателя партии "Движение за справедливость" выдвинули Гохара Хана, сообщил адвокат экс-премьера Али Зафар

ИСЛАМАБАД, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и действующий лидер оппозиционной партии "Техрик-и-инсаф" ("Движение за справедливость", ДЗС) Имран Хан отказался участвовать во внутрипартийных выборах, на которых изберут ее нового руководителя. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление Али Зафара, адвоката экс-премьера.

"Имран Хан не будет участвовать в запланированных на 2 декабря выборах нового лидера партии из-за юридических проблем. На пост председателя ДЗС выдвинут юрист Гохар Хан", - сказал Зафар.

По его словам, в случае избрания Гохар Хан будет считаться временным лидером партии до тех пор, когда находящийся в заключении Имран Хан будет полностью оправдан по обвинениям в нарушении закона о гостайне и отмывании денег, после чего он вернется к руководству ДЗС. "Имран Хан сообщил мне, что его решение не участвовать во внутрипартийных выборах облегчит подготовку ДЗС к предстоящим 8 февраля выборам в пакистанский парламент. Сразу же после того, как Имран Хан будет оправдан по выдвинутым против него обвинениям, он снова станет руководить деятельностью ДЗС", - заявил Зафар.

ДЗС проведет внутрипартийные выборы по требованию Избирательной комиссии Пакистана, которая на этой неделе угрожала в случае неподчинения лишить ДЗС партийного символа. Без него партия не сможет участвовать во всеобщих выборах.

Партия была создана Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он является ее бессменным лидером.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.