Блинкен и Кулеба обсудили судоходство в Черном море

Госсекретарь США и министр иностранных дел Украины также затронули подготовку двусторонней военно-промышленной конференции в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили на состоявшейся в Брюсселе встрече вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море", а также подготовкой двусторонней военно-промышленной конференции в Вашингтоне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили развитие событий на поле боя, в том числе открытие маршрутов судоходства в Черном море. Они также обсудили [предстоящую] 6-7 декабря в Вашингтоне военно-промышленную конференцию, на которой американские и украинские компании будут продвигать совместное производство военного снаряжения, чтобы помочь Украине <...> и создавать новые благоприятные возможности для американского бизнеса", - говорится в письменном заявлении, которое было распространено Миллером по итогам встречи. Нынешние переговоры Блинкена и Кулебы прошли на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в столице Бельгии.

Кроме того, по словам Миллер, Блинкен "поздравил украинское правительство с недавними шагами, касающимися антикоррупционных реформ" и сделанными в целях содействия евроатлантической интеграции.

Наконец, Блинкен утверждал на встрече с Кулебой, что США сохраняют "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", добавил Миллер.