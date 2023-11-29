Начальник Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операции в Газе

По информации армейской пресс-службы, Герци Халеви посетил штаб Южного командования израильской армии, где "одобрил планы наступления" в секторе

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил дальнейшие планы боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, Халеви посетил штаб Южного командования израильской армии, где "одобрил планы наступления" в секторе Газа.

"Мы знаем, что нужно делать, и готовы к следующему шагу", - заявил по итогам этого совещания Халеви.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания гуманитарной паузы в Газе Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе, преследуя заявленные цели: освобождение всех заложников, уничтожение военно-политической структуры ХАМАС и устранение любой потенциальной угрозы со стороны анклава в долгосрочной перспективе. По его словам, у еврейского государства нет другого варианта, кроме как продолжать военную операцию до выполнения всех поставленных задач.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.