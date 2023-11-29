В Турции заявили, что Израилю придется столкнуться с последствиями его преступлений в Газе

В Анкаре указали, что постоянный мир между Израилем и Палестиной возможен только "при создании независимого, суверенного и географически интегрированного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме"

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Совбез Турции заявил, что Израилю придется столкнуться с последствиями своих действий в секторе Газа.

"Израилю рано или поздно придется столкнуться с последствиями тех бесчеловечных преступлений, которые он совершил в Газе и которые оставили темное пятно в истории. Необходимо срочно прекратить эти нападения, которые направлены на полное уничтожение мирных жителей [Газы] и оккупацию. Это является общей ответственностью всего мирового сообщества. Если эти отвратительные действия не остановить в срочном порядке, они могут спровоцировать виток насилия, который продлится в течение жизни нескольких поколений и распространится за пределы региона", - говорится в заявлении Совбеза Турции, распространенном после заседания этого органа.

Совбез Турции указал, что "постоянный мир [между Израилем и Палестиной] возможен только при создании независимого, суверенного и географически интегрированного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о временном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября.