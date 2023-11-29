В Израиле заявили о скором возобновлении операции по всему сектору Газа

Военные будут маневрировать и достигнут победы над врагом, заверил министр обороны Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что израильская армия намерена вскоре возобновить боевые действия в секторе Газа и планирует вести их на всей территории анклава. Это заявление он сделал во время посещения ремонтного цеха, в котором восстанавливается бронетехника для армии, передает портал Arutz Sheva.

"Скоро эти танки, эти "Намеры" (бронетранспортеры - прим. ТАСС) и все другие бронемашины вернутся в боевые действия по всей Газе. Если у кого-то есть какие-либо сомнения, очень скоро мы продолжим, мы будем маневрировать и достигнем целей победы над врагом и возвращения похищенных домой", - сказал Галант.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания гуманитарной паузы в Газе Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе, преследуя заявленные цели: освобождение всех заложников, уничтожение военно-политической структуры палестинского радикального движения ХАМАС и устранение любой потенциальной угрозы со стороны анклава в долгосрочной перспективе. По его словам, у еврейского государства нет другого варианта, кроме как продолжать военную операцию до выполнения всех поставленных задач.