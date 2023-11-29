Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией по взысканию алиментов

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на указ.

"Данным международным документом предусматривается возможность направления исполнительных документов взыскателями и органами принудительного исполнения в уполномоченный орган другой стороны соглашения при наличии сведений о трудоустройстве должника", - говорится в сообщении. Также предусматривается "дальнейшее исполнение исполнительного документа, поступившего в уполномоченный орган, в случае смены организации или иного лица, выплачивающего должнику доход".

На проведение переговоров и подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство юстиции.